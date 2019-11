Un cuplu din Florida cu dificultati de procreare si care in 2017 a castigat concursul de radio "Win a baby", care i-a premiat cu acoperirea tuturor cheltuielilor de inseminare, a avut anul acesta primul lor copil, a informat postul de radio citat de EFE.

"Fara acest concurs nu ne-am fi indeplinit visul de a avea un copil", a declarat Krista Rivera, care locuieste in Cape Coral, pe coasta de vest a Floridei.

Rivera a subliniat ca singura optiune pentru ea si sotul sau, diagnosticat cu un cancer testicular, era costisitorul tratament pentru fecundarea 'in vitro' la care renuntasera din lipsa de bani.

Cei doi soti, asemeni altor participanti, au trimis un video in care explicau postului B1039 de ce merita sa devina parinti, precizeaza postul de radio care a publicat o fotografie a fiului lor, Garret, in varsta de 3 luni.

Potrivit FertilityIQ, o baza de date specializata in aceasta problema, costurile fecundarii 'in vitro' variaza in SUA, dar in general depasesc 20.000 de dolari pentru o singura procedura, "aproape dublu fata de sumele in general practicate de 12.400 de dolari".

Potrivit unui sondaj realizat in randul a 10.000 de pacienti ai FertilityIQ, un cuplu se supune in medie la mai mult de doua proceduri pentru acest tratament, la un cost care depaseste suma de 51.000 de dolari.

Premiul acordat de postul B1039 castigatorului concursului 'Win a Baby' (Castiga un bebelus) include doua proceduri de fertilizare "in vitro", plus medicatia necesara.

In SUA, infertilitatea afecteaza unul din opt americani, scrie Agerpres.

Potrivit estimarilor FertilityIQ, volumul procedurilor de fecundare "in vitro" in anul 2020 "ar trebui sa depaseasca 400.000, de trei ori mai mult decat in perioada de recesiune economica din 2008".