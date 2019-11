Justitia franceza a identificat 250 de potentiale victime ale unui chirurg pensionar, acuzat de violuri si agresiuni sexuale asupra unor pacienti minori in peste 30 de ani de cariera, relateaza AFP.



"250 de potentiale victime ale unor fapte neprescrise de pedofilie au fost identificate in cursul anchetei", a anuntat luni procurorul din La Rochelle, Laurent Zuchowicz.

Joël Le Scouarnec, in varsta de 68 de ani, este incarcerat din mai 2017 in cadrul unei prime etape a acestui proces pentru care urmeaza sa fie adus in fata justitiei in perioada 13-17 martie.

Aceste prime fapte, care au dus la deschiderea acestui caz de o amploare inedita in Franta, vizeaza "violuri asupra unor minori de sub 15 ani comise de o persoana cu autoritate, agresiuni sexuale si exhibitie sexuala" asupra a patru victime si dateaza din perioada 1989-2017.

De la inchiderea acestui dosar in martie, fostul chirurg a fost vizat de un al doilea proces, care s-a accelerat in ultimele luni, odata cu descoperirea unor agende secrete care i-au apartinut.

In total, dintre cele 250 de victime identificate, "209 au putut fi audiate, mai multe dintre ele evocand amintiri precise", se arata in comunicatul procurorului, care adauga faptul ca "184 au dorit sa depuna plangere". Dintre cele care au depus plangere, 181 de victime "erau minori la momentul faptelor", potrivit magistratului.

Numele acestor baieti si fete au fost gasite in anumite agende secrete tinute de fostul chirurg, carnete in care el descria scene sexuale, care, potrivit apararii sale, ar fi "fantasme", scrie Agerpres.

Agendele au fost descoperite in timpul unei perchezitii la domiciliul sau in urma inculparii si incarcerarii sale pentru violarea fiicei unor vecini la Jonzac, unde a lucrat intre 2014 si 2017, si a unei rude, precum si pentru agresiuni sexuale comise asupra unor tineri pacienti. Acestea sunt faptele pentru care a fost trimis in fata justitiei.

In timpul perchezitiilor au mai fost gasite imagini cu pornografie pedofila, papusi ascunse in podea si peruci.