Desi onorariile sale nu sunt la indemana oricui, rata de succes a actiunilor sale pare sa fie de nepretuit atunci cand vine vorba despre pierderea unui prieten necuvantator. Primul "detectiv privat pentru animale domestice" din China dispune pentru aceste operatiuni speciale de un veritabil arsenal tehnologic de ultima generatie, informeaza AFP luni.



Detinerea unui animal domestic era considerata o actiune "burgheza" in epoca maoista. Insa chinezii au recuperat foarte repede decalajul care ii separa de restul lumii din acest punct de vedere, dupa moartea "Marelui timonier" in 1976: China numara in prezent peste 90 de milioane de caini si pisici, potrivit asociatiei Pet Fair Asia si site-ului Goumin.com.

O treime dintre aceste animale de companie dispar pe parcursul vietii lor si doar 15-20% dintre caini si 2% dintre pisici regasesc apoi drumul inapoi catre caminele lor adoptive.

In aceasta etapa intervine Sun Jinrong. Echipat cu un detector in infrarosu, un endoscop si un aparat similar celor care sunt folosite pentru descoperirea supravietuitorilor sub daramaturile cauzate de un seism, acestui "James Bond al pisicilor ratacite" nu ii lipsesc gadget-urile de ultima generatie.

Compania lui, care numara 10 angajati, factureaza fiecare interventie cu 8.000 de yuani (1.000 de euro). El afirma ca a reunit 1.000 de animale cu stapanii lor dupa ce a infiintat aceasta firma, la Shanghai, in urma cu sapte ani.

Dorind sa profite la randul lor de acest filon, aproximativ 10 concurenti au aparut pe piata pe parcursul ultimilor doi ani, a dezvaluit antreprenorul chinez.

Sun Jinrong realizeaza astfel de interventii in intreaga tara si nu ezita sa isi demareze cautarile in uriasele metropole chineze, in care traiesc milioane de locuitori.

El afirma ca detine o rata de reusita cuprinsa intre 60% si 70%, insa finalul cercetarilor nu este intotdeauna unul fericit. Animalele de companie sunt uneori mai degraba furate decat pierdute, iar cainii sfarsesc ocazional in macelarii.

Expert in excremente

Apelurile telefonice continand astfel de solicitari rasuna adeseori in plina noapte.

"Cei mai multi dintre stapanii de animale sunt complet neajutorati. Nu detin nici macar o lanterna. Incearca sa isi gaseasca animalul de companie cu ajutorul luminii de la telefonul mobil", a precizat antreprenorul asiatic.

In schimb, Sun Jinrong dispune "de echipamente de varf si de o experienta de mai multi ani", care ii permit sa analizeze datele. "Avem zece mijloace de interventie, in timp ce proprietarul nu se gandeste in general decat la unul sau doua lucruri de facut".

Ajuns la Beijing, el a pornit in cautarea lui Duoduo, un pisoi pierdut in capitala chineza, oras cu o populatie de 21 de milioane de locuitori, depasind de aproape doua ori populatia Belgiei, scrie Agerpres.

Disparut in urma cu doua zile, Duoduo a fost vazut pentru ultima data intr-o parcare subterana.

Sun Jinrong isi incepe activitatea deschizand o valiza de 50 de kilograme continand echipamentul sau, inclusiv trei camere cu infrarosu.

A scanat cu una dintre ele intreaga parcare, insa fara succes. Apoi a analizat excrementele de pe sol, insa specialistul a transat: nu apartin unei pisici.

"Exista fire de par in excrementele de pisica. Iar acestea nu au culoarea potrivita", a explicat el.

Detectivul de pisici pierdute a reperat totusi un prim indiciu: urme de labute pe o conducta acoperita cu praf. Sun Jinrong presupune ca Duoduo s-a strecurat de-a lungul acelei conducte pentru a ajunge printr-un pasaj foarte stramt pe o peluza aflata in exteriorul cladirii.

Pentru a atrage pisica disparuta, el declanseaza o boxa atasata de valiza sa, care difuzeaza in bucla o inregistrare audio cu vocea stapanului sau.

Ajutat de un asistent, detectivul privat a instalat si o cusca de culoare verde, a carei usa se inchide automat. In interior: o conserva cu alimentul preferat al "fugarului".

Rondul de noapte

In plus, Sun Jinrong a instalat intr-un copac si o camera in infrarosu, apoi a asteptat venirea noptii.

Acest "Sherlock Holmes al pisicilor" lucreaza mai ales noaptea, atunci cand zgomotele orasului se atenueaza. Este cel mai propice moment pentru ca un animal panicat sa iasa din ascunzatoare.

Sun Jinrong nu doarme pe parcursul acelor nopti, pe care le petrece uneori intr-un cort.

Spre miezul noptii, o silueta a aparut in sfarsit pe ecranul dispozitivului de control. Cei doi anchetatori scaneaza gradina in cele mai mici detalii: animalul se ascunde intr-un tufis.

Sun Jinrong ar putea incerca sa captureze felina cu ajutorul unei sageti cu somnifer, lansata cu o sarbacana. Insa ar fi prea riscant. A preferat sa telefoneze proprietarului, Li Hongtao, care a venit la fata locului si a inceput sa isi cheme pisica. In van.

Dupa 10 minute, Li Hongtao, pasind cu mare atentie, a reusit sa se apropie de tufisul in care se ascundea Duodo si a prins pisoiul fugar. "Acum ne intoarcem acasa", a spus el.