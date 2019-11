Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va analiza pentru prima data posibilitatea includerii insulinei umane, utilizata in tratamentul diabetului, pe lista de medicamente precalificate, in scopul largirii accesului la acest medicament salvator, potrivit AFP.



Agentia specializata a ONU a facut acest anunt cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, marcata in fiecare an pe 14 noiembrie. La scara mondiala, sunt peste 42 de milioane de adulti cu diabet, fata de 108 milioane in 1980, potrivit OMS, Numarul acestora ar putea creste la 629 de milioane in 2045, potrivit unor estimari ale Federatiei internationale pentru diabet (FID).

"Cazurile de diabet sunt in crestere in lumea intreaga, progresand mult mai rapid in tarile cu venituri mici", a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat intr-un comunicat.

"Prea multe persoane care au nevoie de insulina nu au acces la aceasta din cauza dificultatilor financiare (...), iar acest lucru le poate pune viata in pericol. Initiativa OMS de precalificare a insulinei este o etapa vitala pentru a asigura ca toti cei care au nevoie de acest tratament salvator sa poata avea acces la el", a adaugat acesta.

Diabetul reprezinta asimilarea defectuoasa a zaharurilor de catre organism si poate exista sub doua forme. Diabetul de tip 2, care reprezinta in prezent cea mai mare parte a acestor cazuri si care progreseaza cel mai mult, corespunde unei cresteri prelungite a nivelului de zaharuri din sange, deseori asociata obezitatii si stilului de viata (sedentarism, alimentatie necorespunzatoare...)

In ceea ce priveste diabetul de tip 1, de origine genetica, apare deseori in copilarie si se caracterizeaza prin absenta totala a insulinei, hormon produs in mod obisnuit de pancreas si care regleaza glicemia, scrie Agerpres.

Cei mai multi diabetici traiesc in tarile cu venituri mici sau medii, iar multi dintre acestia au nevoie de insulina, dar nu au intotdeauna acces, de cele mai multe ori din cauza costurilor ridicate. Doar o persoana din doua diagnosticata cu diabet de tip 2 are astfel acces la insulina, potrivit OMS.

"Unul dintre motivele care o face sa fie indisponibila este pretul ridicat. Suntem dependenti de un numar limitat de companii care fabrica insulina", a explicat directoarea departamentului de Reglementare a medicamentelor din cadrul OMS, Emer Cooke, cu ocazia unei conferinte de presa la Geneva.

Potrivit OMS, trei fabricanti controleaza cea mai mare parte a pietei mondiale de insulina, "fixand preturi prohibitive pentru numeroase persoane si numeroase tari".

Inainte sa se lanseze in perioada de precalificare, OMS va trebui sa examineze produsele candidate, in cadrul unei prime evaluari care ar trebui sa dureze doi ani, a precizat Cooke.