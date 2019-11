Venetia, deja inundata, ar putea fi afectata duminica de o noua crestere a nivelului apei, al treilea astfel de episod in mai putin de o saptamana, dupa doua maree inalte care au devastat orasul italian supranumit "Serenissima", plasat in stare de urgenta, informeaza AFP.



Update 17:32 - Venetia a fost inundata in proportie de circa 70%, duminica, dupa o maree inalta de 150 de centimetri, a anuntat primarul orasului italian, Luigi Brugnaro, citat de DPA si Reuters.

Piata San Marco, aflata la cel mai mic nivel din Venetia, a fost din nou inundata duminica, iar accesul turistilor a fost restrictionat in timp ce orasul-laguna, inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost afectat pentru a treia oara in aceasta saptamana de o "acqua alta".

Brugnaro a declarat ca situatia se afla sub control si a precizat ca oamenii nu trebuie sa se dea batuti. "Venetienii cad in genunchi doar ca sa se roage", a afirmat edilul.

Noul episod de inundatii de duminica vine in contextul in care Italia a fost afectata in ultimele zile de furtuni, vant puternic si ninsori abundente, noteaza DPA.

Dupa o scurta pauza, sambata, serviciile meteorologice prognozeaza o noua "acqua alta" de 1,60 metri pentru duminica la amiaza, un nivel periculos.

Vineri, mareea inalta a ajuns la 1,54 metri si a condus la inchiderea, timp de cateva ore, a emblematicei Piete San Marco. Marti seara, Venetia a inregistrat cea mai grava maree inalta din ultimii 53 de ani, de 1,87 metri, al doilea record istoric in urma celui de la 4 noiembrie 1966 (1,94 metri). Apa a invadat bisericile, magazinele, muzeele si hotelurile acestei bijuterii din Patrimoniul Mondial UNESCO, inundand-o in proportie de 80%.

"Venetia este devastata, cu pagube de un miliard (de euro)", a declarat primarul Luigi Brugnaro.

Echipa de fotbal a Italiei a vizitat sambata orasul pentru a-si arata solidaritatea. "Venetia va supravietui si acum. Ca un sportiv grav ranit, care in final se ridica", a declarat fostul international Gianluca Vialli.

Primele anulari

"Este socant sa vezi asa ceva, sa ai apa pana la genunchi", a declarat pentru AFP Oscar Calzada, un turist mexican in varsta de 19 ani.

Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, sosit vineri in oras pentru a constata la fata locului pagubele, a estimat ca lucrarile de reparatie vor fi considerabile. Oficialul a notat ca peste 50 de biserici au fost deteriorate.

"Toate bunurile aflate la subsol s-au pierdut!", s-a lamentat Luciano, angajat al unui magazin din Piata San Marco. "Aceste maree inalte, atat de frecvente, nu au mai fost inainte (...) De data aceasta sunt mult mai multe pagube decat in trecut", a adaugat el.

Venetia, asezare cu 50.000 de locuitori, primeste anual 36 de milioane de turisti pe an, dintre care 90% sunt straini.

Hotelurile, printre care se numara Locanda Al Leon, se confrunta cu anulari ale rezervarilor pentru sarbatorile de sfarsit de an.

Edilul orasului a anuntat vineri deschiderea unui cont bancar pentru toate persoanele, din Italia si din strainatate, care doresc sa contribuie la reparatii. "Venetia, un loc unic, este mostenirea intregii lumi. Datorita ajutorului vostru, Venetia va straluci din nou", a scris primarul intr-un comunicat.

Locuitorii ale caror case au fost deteriorate pot solicita asistenta guvernamentala imediata de 5.000 de euro, iar comerciantii pot primi pana la 20.000 de euro.

"Ar fi pacat sa nu mai poata fi vazute aceste locuri. Cred ca toata lumea ar trebui sa isi duca mainile la buzunare", a declarat pentru AFP Nicole Righetti, turista din Italia.

Diana Ramirez, o columbiana care traieste in Statele Unite este, de asemenea, in favoarea solidaritatii: "Va costa foarte multi bani, nu este un lucru rau sa intrebi turistii straini daca pot ajuta", a spus ea.

Joi seara, cabinetul premierului Giuseppe Conte a aprobat instituirea starii de urgenta la Venetia si a anuntat eliberarea a 20 de milioane de euro "pentru cele mai urgente interventii".

Aceasta stare de urgenta, adesea folosita in Italia, afectata frecvent de dezastre (cutremure, eruptii vulcanice si alunecari de teren), confera Guvernului "puteri si mijloace exceptionale", noteaza AFP.

"Tropicalizarea" vremii

Venetia, construita pe 118 insule, insulite in mare parte artificiale si stalpi, este amenintata de cresterea nivelului apei. Orasul s-a scufundat cu circa 30 de centimetri in Marea Adriatica intr-un secol.

Ministrul Mediului, Sergio Costa, a declarat ca fragilitatea Venetiei s-a accentuat din cauza "tropicalizarii" vremii, cu precipitatii intense si rafale puternice de vant, asociate incalzirii globale.

De asemenea, ecologistii dau vina pentru aceasta situatie pe extinderea marelui port industrial Marghera si pe trecerea vaselor de croaziera uriase.

"Acqua alta" de marti a inundat 80% din oras, a provocat decesul unui septuagenar si a rasturnat gondole si vaporetti (barci de transport public), noteaza Agerpres.

Numerosi oficiali, inclusiv primarul, au solicitat inceperea lucrarilor la proiectul de diguri Moise "cat mai curand posibil". Lansat in 2003 si intarziat printre altele de investigatii de coruptie, Moise consta in 78 de diguri plutitoare care se ridica si blocheaza accesul la laguna al apelor Adriaticii, in cazul unor maree de pana la trei metri de inaltime. Potrivit lui Conte, proiectul este "gata in proportie de 93%" si va fi "finalizata in primavara anului 2021".