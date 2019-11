Un turist francez, care isi facea un selfie, a murit dupa ce a cazut intr-o cascada pe insula thailandeza Koh Samui, a anuntat vineri politia locala, citata de AFP.



Accidentul s-a petrecut pe insula turistica renumita pentru plajele sale cu nisip alb si excursiile in jungla.

Tanarul de 33 de ani a cazut in cascada Na Mueang 2, in acelasi loc in care un turist spaniol a murit in iulie.

"A fost nevoie de cateva ore pentru a recupera corpul, deoarece terenul este foarte alunecos si abrupt", a declarat locotenentul Phuvadol Viriyavarangkul. "Prietenul sau ne-a spus ca incerca sa-si faca un selfie, a alunecat si a cazut", a mai spus el.

Potrivit unui studiu realizat in 2018 de All India Institute of Medical Sciences, 259 de persoane si-au pierdut viata in intreaga lume intre octombrie 2011 si noiembrie 2017 in accidente produse in timp ce isi faceau selfie-uri, scrie Agerpres.