Guvernatorul unei provincii indoneziene, cunoscuta drept habitat pentru faimosul dragon de Komodo, a declarat ca turistii saraci nu sunt bine-veniti, a informat presa locala vineri, citata de DPA.



Guvernatorul din Nusa Tenggara de Est, Victor Laiskodat, a declarat ca provincia sa figureaza pe lista celor mai bune destinatii de calatorie alese de Lonely Travel pentru 2020 si, prin urmare, ar trebui sa fie o destinatie premium.

"Turistii care vin aici trebuie sa fie bogati", a subliniat joi Laiskodat pentru ziarul Kompas. "Cei saraci pot sa nu vina...avem o gramada de oameni asa, deci nu vrem sa vedem mai multi", a explicat el, in contextul in care Nusa Tenggara de Est este una dintre cele mai sarace provincii din Indonezia.

Laiskodat a propus ca persoanele care doresc sa viziteze insula Komodo sa plateasca o taxa de acces consistenta. In prezent, vizitatorii sunt taxati cu 150.000 de rupii (10 dolari) pentru accesul in parcul national unde pot vedea faimoase soparle uriase.

Anul acesta, guvernul a renuntat la un plan de inchidere a insulei pentru un an, in 2020, in scopul unor lucrari de conservare, decizand in schimb sa o transforme in destinatie turistica premium, scrie Agerpres.

Oficialii au precizat ca vizitatorii care nu vor dori sa plateasca taxa de intrare pot vizita insula Rinca, din apropiere, unde traiesc dragoni de Komodo mai mici.

Parcul National Komodo, care gazduieste peste 5.000 de dragoni de Komodo, este inclus de National Geographic pe lista primelor 10 destinatii de vizitat din lume si primeste peste 10.000 de vizitatori lunar.