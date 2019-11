Un muzeu permanent dedicat vaginului va fi inaugurat in acest weekend in capitala Marii Britanii cu ambitia de a depasi unele tabuuri prin alinierea la ''marea schimbare a societatii'' asociata miscarii #metoo, relateaza vineri AFP.



In inima cartierului londonez Camden, o atractie turistica din nordul capitalei britanice, un panou pe care sta scris ''Muzeul Vaginului'', deasupra usii unui vechi grajd, starneste curiozitatea trecatorilor.

Amplasat printre magazinele de haine si suveniruri, acest loc care se deschide sambata este primul muzeu permanent dedicat in totalitate acestei parti din anatomia feminina. In Islanda a fost deschis, in urma cu doua decenii, un muzeu dedicat falusului.

''Am descoperit ca exista un muzeu al penisului, dar niciun echivalent pentru vagin, asa ca l-am creat'', a explicat simplu Florence Schechter, care a organizat anterior trei expozitii temporare dedicate acestei teme in ultimii doi ani.

Departe de a fi un cabinet de curiozitati, micul muzeu gratuit pe care ea l-a infiintat este mai degraba un loc didactic pentru toata lumea. Prima expozitie temporara abordeaza ''miturile legat de vagin'', demontate prin scheme si argumente.

Pentru Florence Schechter, scopul nu tine doar de educatie si de imbunatatirea imaginii propriei persoane, ci si de sanatatea publica. ''Unii oameni sunt prea rusinati sa mearga la medic atunci cand au simptome si mor literalmente din cauza rusinii deoarece lucruri precum cancerul de col uterin nu sunt depistate la timp'', a declarat ea.

Un studiu realizat de o asociatie britanica specializata in prevenirea acestei boli a dezvaluit anul trecut ca una din patru femei a evitat sa mearga la consult ginecologic, rusinea descurajand intre o treime si o jumatate dintre femei.

Un alt studiu, realizat de Institutul YouGov in luna martie a relevat ca jumatate dintre britanici au fost incapabili sa localizeze vaginul pe o schema. Studiul a indicat, de asemenea, ca femeile cunosteau prea putine lucruri despre propria anatomie, aproape jumatate dintre respondente nestiind, de exemplu, ca nu este necesar sa isi spele vaginul.

Un chestionar ce poate fi completat la intrarea in muzeu invita vizitatorii sa isi testeze cunostintele.

O parte a expozitiei este consacrata igienei, fiind expuse produse care se gasesc in comert si care promit anumite virtuti, precum ''sapunuri pentru virginitate'' sau creme pentru fermitatea acestuia. "Astfel de produse perpetueaza in mintea femeilor ideea ca vaginele lor nu sunt suficient de bune", a indicat curatoarea expozitiei, Sarah Creed.

Chiar daca muzeul nu este inca deschis publicului au fost deja organizate evenimente pentru un public ''de la 2 la 98 de ani'', dupa cum a subliniat Schechter.

Cu noul val feminist, ''cu siguranta vom avea mai multi vizitatori decat am fi avut acum cativa ani. Cred ca traim o schimbare de amploare a societatii, iar noi suntem o parte din aceasta'', a adaugat ea.

Unii locuitori ai cartierului si-au exprimat ingrijorarea privind permisiunea acordata muzeului de a comercializa bauturi alcoolice. Insa, vizitatorii aflati in cautarea emotiilor erotice risca sa fie dezamagiti, expozitia fiind mai degraba educativa decat indecenta. Insa, ei se pot consola achizitionand din magazinul cu suveniruri al muzeului mici cadouri tematice, precum pandantive sau cercei cub forma de vulva, sau carti postale cu mesajul ''Viva la Vulva'', scrie Agerpres.

In 1997 a fost infiintat in Reykjavik Muzeul Falologic din Islanda. Fondatorul sau, Sigurdur Hjartarson, a inventat termenul ''falologie'' cu referire la studiul falusului. Aceasta institutie unica prezinta o bogata colectie de penisuri de mamifere. Colectia cuprinde peste 280 de specimene de la 93 de specii.