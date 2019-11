Un tanar in varsta de 18 ani a decedat in Belgia in urma unei insuficiente respiratorii atribuite de autoritati utilizarii tigaretelor electronice (practica denumita "vaping") si unui amestec de ingrediente nocive dintr-o astfel de tigareta electronica - primul caz de acest fel inregistrat in aceasta tara, potrivit AFP.



"Legatura cu tigareta electronica este stabilita. In cazul acestui pacient, nu exista o alta explicatie pentru o pneumonie atat de grava", a declarat joi ministrul Sanatatii, Maggie De Block, interpelata de deputati. Ministrul a fost interpelat in sesiune plenara in Camera Deputatilor dupa ce mai multe publicatii au relatat despre decesul recent al lui Raphael, un tanar de 18 ani din Bruxelles, care a folosit o tigareta electronica continand un derivat al canabisului, scrie Agerpres. Din primele date, ar fi vorba de canabidiol (CBD), o substanta cu proprietati linistitoare, nu stupefiante, si care este legala, dar care poate fi vanduta pe piata neagra in amestec cu alte produse nocive. Expertii suspecteaza ca de vina ar fi combinatia cu acetatul de vitamina E (ulei), care a provocat deja decese in Statele Unite. "Este nevoie ca ancheta sa continue pentru a stabili circumstantele precise" ale decesului lui Raphael, a subliniat De Block. Intr-un raport publicat in iulie, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a precizat ca tigaretele electronice sunt "incontestabil nocive" si ca nu pot fi recomandate ca instrumente utile in procesul de renuntare la tutun. Autoritatile medicale americane au clasificat tigaretele electronice ca "periculoase" pentru tineri, dupa ce numarul liceenilor care utilizeaza aceste dispozitive a crescut de aproape doua ori in aceasta tara in perioada 2017-2018. Autoritatile din Statele Unite au devenit mai prudente dupa ce o epidemie misterioasa de maladii pulmonare asociate cu utilizarea tigaretelor electronice a afectat deja 2.000 de americani provocand decesul a 39 de persoane in aceasta tara. Cauza acestor afectiuni este considerata de autoritati unul dintre ingredientele prezente in rezervele lichide cu THC (substanta psihoactiva din canabis), vandute in cea mai mare parte pe piata neagra, si anume uleiul de vitamina E.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×