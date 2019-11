Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a alcatuit o lista cu locatii in care turistii si localnicii pot servi pranzul sau cina intr-un restaurant care are grija de mediul inconjurator.

Folosirea produselor provenite din fermele locale, evitarea ambalajelor de unica folosinta, colectarea resturilor alimentare si transformarea lor in compost sunt doar cateva dintre prioritatile restaurantelor care se alatura noului curent „Zero Waste”. Bucatari din intreaga lume incep sa adopte acest stil de a gati utilizand toate partile unei materii prime si atrag clienti in restaurantele lor asigurandu-se ca impactul companiei lor asupra mediului inconjurator este minim.

Helsinki

Primul restaurant din regiunea nordica a Europei care s-a alaturat acestui trend (si unul dintre primele din lume) se numeste Nolla si se afla in capitala Finlandei. Insusi numele este traducerea in finlandeza a cuvantului „zero”. Politica restaurantului privind aprovizionarea a fost dintotdeauna stricta, produsele cu ambalaje de unica folosinta fiind refuzate. In timp, producatorii locali au inteles viziunea antreprenorilor si s-au alaturat initiativei, contribuind la mentinerea acestui trend.

Pretul mediu pentru o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele in Helsinki: 107 EUR

Londra

Capitala britanica se bucura de mai multe optiuni in ceea ce priveste restaurantele „Zero Waste”, atragand si antreprenori sau bucatari din alte colturi ale lumii. Silo este unul dintre aceste exemple, fiind initial deschis in Australia in 2011, urmand sa se arate londonezilor la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce a hranit locuitorii din Brighton cativa ani. Nine Lives, Redemption, Tiny Leaf sau Farmacy sunt alte nume de afaceri locale care promit atentie sporita catre reciclare si sustenabilitate.

Pretul mediu pentru o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele in Londra: 105 EUR

Berlin

In districtul Mitte, pe Tor Strasse se afla Frea, un restaurant vegan care lupta impotriva risipei alimentare si militeaza pentru folosirea sustenabila a resurselor. Initial, localul era deschis pentru masa de pranz si pentru cina, dar pentru ca devenea prea solicitant pentru personalul angajat, au decis sa se concentreze doar pe pregatirea cinei, iar acum in fiecare seara toate mesele sunt ocupate. Prin urmare, cei care vor sa se bucure de aceasta experienta sunt nevoiti sa faca o rezervare cu cateva zile in avans.

Pretul mediu pentru o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele in Berlin: 77 EUR

Bali

Insula din sudul Indoneziei atrage turisti din toate colturile lumii, mai ales prin plaje, terase de orez, sau corali, dar in ultimii ani tendintele europene incep sa fie asimilate din ce in ce mai mult. Prin urmare, un restaurant care foloseste doar produse locale si care contribuie la protejarea mediului inconjurator a fost deschis in zona Seminyak si se numeste Potato Head Beach Club.

Pretul mediu pentru o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele in Bali: 30 EUR

Dakar

Nu multi s-ar astepta ca in Senegal sa existe antreprenori interesati de acest curent, dar patronul Copacabana Surf Village, un restaurant si magazin cu articole pentru surfing situat pe plaja Virage, si-a propus sa ii contrazica. Dupa ce a preluat afacerea de la tatal sau, a inceput sa ia masuri privind reducerea folosirii plasticului si a materialelor chimice de curatenie si sa contribuie la educatia localnicilor privind reciclarea si folosirea sustenabila a resurselor.

Pretul mediu pentru o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele in Dakar: 60 EUR

Preturile mentionate reprezinta valorile medii ale tarifelor pentru o noapte intr-o camera dubla intr-un hotel de 3 stele in perioada 01.01.2019 - 05.11.2019 cu date de cautare intre 01.01.2019 - 05.11.2019. Preturile se pot modifica sau pot deveni indisponibile.