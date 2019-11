Mihail Galin a povestit saptamana trecuta pe Facebook cum motanul sau, Victor, a fost considerat prea greu pentru a fi acceptat in cabina in timpul unei escale la Moscova, in timpul unui zbor din Letonia catre Vladivostok (Extremul Orient rus).

"La cantarire, animalul avea peste 10 kg, o greutate neautorizata in cabina", in conditiile in care limita la Aeroflot este de 8 kg, a explicat tanarul.

Pentru ca nu putea sa-si abandoneze pisica, Galin a amanat plecarea din Moscova si a inceput sa caute o "pisica similara, dar mai usoara".

A doua zi s-a intors la aeroport cu "pisica, cu dublura acesteia si cu proprietarii" si a reusit sa isi faca check-in-ul la clasa business cu pisica sa, dupa ce prezentase dublura la imbarcare.

Pe Facebook, tanarul a postat o poza in compania lui Victor, instalat confortabil in avion, cu un pahar de sampanie alaturi, scrie Agerpres.

Insa, Aeroflot nu a apreciat stratagema tanarului si, dupa ce a apelat la imaginile furnizate de camerele de supraveghere, a dovedit ca Victor a fost inlocuit in timpul imbarcarii "cu un animal similar, cu o greutate de 7 kg".

#WTF @aeroflot#aeroflot has deprived man of all bonuses for transportation too fat cat on the plane.

He was also expelled from the loyalty program.

All who made this decision, I will send to real Hell! pic.twitter.com/YOhZkqmIFz