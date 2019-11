Premierul polonez a scris o scrisoare catre compania de streaming Netflix insistand asupra operarii unor modificari intr-un serial documentar despre lagarele de concentrare naziste, informeaza marti BBC.



Mateusz Morawiecki a declarat ca o harta prezentata in serial localizeaza lagarele de concentrare in interiorul granitelor Poloniei moderne, ceea ce indica in mod gresit Polonia ca responsabila pentru lagarele de concentrare, cand de fapt aceasta a fost ocupata de Germania in Al Doilea Razboi Mondial.

Pe de alta parte, Netflix a declarat pentru Reuters ca este constient de preocuparile create de acest serial documentar.

Germania nazista a invadat Polonia in 1939, ceea ce a marcat inceputul razboiului. Germanii au construit lagare de concentrare, printre care cel de la Auschwitz, ucigand milioane de persoane, majoritatea evrei.

In scrisoarea sa catre Reed Hastings, CEO-ul de la Netflix, Morawiecki subliniaza importanta "onorarii memoriei si a pastrarii adevarului despre cel de-al Doilea Razboi Mondial si Holocaust" si acuza "anumite productii" Netflix ca sunt "extrem de inexacte" si "rescriu istoria".

In perioada descrisa de serialul "The Devil Next Door", teritoriul Poloniei a fost ocupat, iar Germania nazista a fost responsabila pentru lagare. Harta aratata in serial nu reflecta granitele reale de la acel moment, subliniaza intr-un tweet si Ministerul de Externe din Polonia.

Primul ministru a atasat scrisorii o harta a Europei la sfarsitul anului 1942, precum si o relatare a lui Witold Pilecki, incarcerat voluntar la Auschwitz, care a scris despre experientele sale in lagar dupa ce a reusit sa evadeze.

"Cred ca aceasta greseala teribila a fost comisa fara intentie", a adaugat Morawiecki.

Anul trecut, Polonia a introdus legi care incriminau limbajul ce implica responsabilitatea poloneza pentru atrocitatile comise de Germania nazista, insa proteste la nivel international au determinat guvernul sa inlature amenintarea cu trei ani de inchisoare pentru folosirea acestuia.