Totul a plecat de la faptul ca profesorul le-a interzis elevilor sa paraseasaca sala de clasa, indiferent de motiv, desi baiatul in varsta de 8 ani a cerut voie sa mearga la toaleta. Prima data i-a fost refuzata cererea, si cum, pe parcurs nevoia a devenit urgenta, baiatul a solicitat inca o data sa mearga la baie, moment in care profesorul l-a fortat sa foloseasca cosul de gunoi.

Dupa ce copilul a cerut ajutorul unui alt profesor, acesta a fost obligat sa poarte un sac de gunoi tot restul zilei, pentru a servi drept exemplu celorlalti elevi cu privire la ce nu au voie sa faca la scoala, noteaza stirileprotv.ro.

In urma incidentului, mama copilului a decis sa dea scoala in judecata, transferand copilul la alta scoala.

Mum sues school after son is ‘forced to wet himself in class and made to wear bin bag for rest of day’ https://t.co/CgZuHXivAB