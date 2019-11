O fetita in varsta de zece ani din Argentina este insarcinata in opt luni. Ea ar fi fost violata de fratele sau de 15 ani, informeaza Daily Mail

Dupa ce a acuzat in mod repetat dureri in zona spatelui si abdomenului, fetita a fost dusa la spitala de catre mama sa. In urma controlului s-a descoperit ca fata era insarcinata.

Surpriza a venit cand mama a aflat ca fusese violata de fratele sau.

Conform presei locale, victima nu a inteles exact ce i s-a intamplat, mentionand ca a fost violata de el doar o data.

Dupa ce va naste, custodia copilului o va primi bunica fetei, urmand ca fetita sa isi continue studiile.

Baiatul se afla in prezent sub custodia matusii sale, dupa ce, initial, a fost dus intr-un centru de copii implicati in infractiuni, conform stirileprotv.ro.