Patru persoane au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui seism cu magnitudinea 5,4, produs luni la pranz in sud-estul Frantei, in apropiere de Montelimar, potrivit responsabililor din prefecturile departamentelor afectate, informeaza AFP.

La Montelimar, o persoana a fost grav ranita in urma prabusirii unei schele. A fost transportata de urgenta la spital, a precizat prefectura departamentului Drome. Pe de alta parte, prefectul din Ardčche, un departament vecin, a mentionat, intr-un mesaj publicat pe Twitter, ca trei persoane au fost ranite usor. Cutremurul a fost resimtit pe un teritoriu vast din sud-estul tarii, de la Lyon pana la Montpellier (sud), dar se pare ca pagubele sunt reduse, potrivit informatiilor de pana la aceasta ora. "Ma sprijineam de cuptorul pentru paine al mamei cand am simtit ca incepe sa tremure. Dulapul unei cliente s-a clatinat si toata vesela s-a spart", a precizat Victoria Brielle, o locuitoare din Privas, potrivit Agerpres. "Cainele a latrat inainte de seism", a povestit pentru AFP Didier Lévy, care locuieste intr-un castel din secolul al XV-lea din Lamotte-du-Rhône. "Este pentru prima data cand vad asta, am simtit cutremurul, desi peretii au un metru grosime", a adaugat acesta. La cateva minute dupa seism, "candelabrele se miscau in continuare", a mai precizat el. Dupa cutremur, pompierii din departamentul Vaucluse au primit "circa 50 de apeluri", a precizat un purtator de cuvant pentru AFP. "Cetatenii au sunat ca sa ne spuna ca au simtit un cutremur, fara ca acest lucru sa necesite vreo interventie din partea noastra", a mai precizat acesta.

