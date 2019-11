Cel putin trei oameni au murit si 150 de locuinte au fost distruse de incendii de vegetatie considerate "fara precedent" de autoritatile din Australia, transmite DPA. Zone intinse din estul tarii sunt devastate in continuare de flacari.

Pompierii au gasit ramasitele arse ale unui barbat intr-un vehicul, in apropiere de Glenn Innes, la circa 550 de kilometri la nord de Sydney, in statul australian New South Wales. Din acelasi incendiu a fost salvata o femeie, a adaugat comisarul Shane Fitzsimmons din serviciul rural de pompieri (RFS). Sapte persoane erau date disparute, iar numarul celor morti sau disparuti ar putea creste, a avertizat oficialul.

Al treilea deces a fost confirmat sambata. Un cadavru a fost gasit intr-o locuinta mistuita de flacari in orasul John s River, pe coasta aceluiasi stat.

Peste 30 de oameni, printre care 19 pompieri, au fost raniti.

Sambata seara mai ardeau 87 de incendii de vegetatie in New South Wales; 16 nu erau sub control, iar doua la nivel de alerta de urgenta, scrie Agerpres.

La apogeul crizei, vineri, 17 incendii erau la nivelul de alerta de urgenta si 1000 de pompieri erau angajati in interventii.