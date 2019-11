Consilierul personal al reginei, Angela Kelly, face acest anunt in cartea sa de memorii "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe". Consiliera este designerul personal al reginei si se ocupa de tinutete ei de 25 de ani. In volum se va detalia despre experienta sa privind lucrul cu tinutele monarhiei, bijuteriile si alte accesorii.

Conform editorului cartii, Harper Collins, cartea va cuprinde si "fotografii care nu au mai fost vazute pana acum" si "anecdote fermecatoare" privind relatia dintre cele doua femei. De asemenea, se va mentiona si pozitia actuala a reginei in ceea ce priveste purtarea de haine de blana.

In volumul autorizat de suverana, Angela Kelly a scris: "Daca Majesatea Sa va trebui sa participe la un eveniment oficial pe vreme rece, incepand din 2019, vor fi folosite tinute din blana artificiala pentru a-i tine de cald". Stirea a fost confirmata de purtatorul de cuvant de la palatul Buckingam. Acesta a completat: "Pe masura ce se vor concepe noi tinute pentru regina, se va folosi doar blana artificiala. Regina va continua sa poarte tinutele care exista deja in garderoba sa."

Decizia de a purta in continuare tinute care au blana este pentru ca regina isi doreste sa nu faca risipa.