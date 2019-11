Un cuplu de tineri a fost ucis prin lapidare, miercuri, in sudul Indiei, de rudele femeii, care s-au opus casatoriei acesteia cu un barbat dintr-o casta considerata inferioara, a anuntat joi politia locala, relateaza AFP.





Acesta este ultimul caz de "crima din onoare" petrecut in India, astfel de fapte fiind de obicei savarsite de rude in numele apararii traditiei si au loc de cele mai multe ori in zone rurale conservatoare.

Cei doi tineri, in varsta de 29 de an, din statul Karnataka (sud) s-au casatorit in urma cu trei ani impotriva dorintei familiilor lor, scrie Agerpres.

Tanara provenea dintr-o casta "superioara", in timp ce sotul ei provenea din comunitatea "dalitilor" (numita in trecut "de neatins"), considerata cea mai de jos casta indiana.

Ei au fugit din satul lor natal si s-au stabilit intr-un oras, unde au avut doi copii, insa s-au intors luna trecuta in localitate pentru a se intalni cu rudele, a spus politia.

"Ei au fost zariti miercuri de sateni care l-au informat pe fratele femeii. Acesta din urma a adunat un grup care a atacat cuplul si l-a ucis cu pietre. Trei dintre principalii acuzati au fost identificati, inclusiv fratele si unchiul femeii", a declarat un membru al politiei locale.

Conform statisticilor ONU, din cele 5.000 de "crime din onoare" care au loc in fiecare an in lume, aproape 1.000 se produc in India.

In 2011, Curtea Suprema din India a decis ca cei vinovati de "crime din onoare" sa fie condamnati la pedeapsa cu moartea.