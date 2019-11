Oamenii de stiinta au identificat o noua tulpina a virusului imunodeficientei umane (HIV), prima descoperita dupa anul 2000, informeaza miercuri Press Association.



Este pentru prima data cand a fost identificat un nou subtip din grupul M, tulpina cea mai comuna a virusului HIV, dupa stabilirea liniilor directoare de clasificare, la cumpana dintre secole.

Virusurile din grupa M sunt responsabile de pandemia globala, iar originile sale au fost identificate de cercetatori in Republica Democrata Congo (RDC), in Africa Sub-Sahariana.

Oamenii de stiinta au notat ca noua descoperire ii ajuta sa fie cu un pas inaintea unui virus mutant si sa evite noi pandemii.

Inainte ca un virus neobisnuit sa poata fi determinat un subtip nou este nevoie ca trei cazuri ale acestuia sa fie descoperite in mod independent.

Primele doua esantioane ale noului Grup M HIV-1, subtipul L, au fost descoperite in RDC in anii '80 si '90.

Al treilea, colectat in 2001, a fost dificil de secventiat la acea vreme din cauza cantitatii de virus din esantion si a tehnologiei existente, scrie Agerpres.

Compania Abbott a facut descoperirea, publicata in Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (JAIDS).

Carole McArthur din cadrul University of Missouri-Kansas City, una dintre autorii studiului, a declarat: ''Intr-o lume din ce in ce mai conectata, nu ne mai putem gandi ca virusurile ar putea fi limitate intr-o singura zona. Aceasta descoperire ne aminteste ca pentru a pune capat pandemiei HIV trebuie sa continuam sa o luam inaintea acestui virus aflat in continua schimbare si sa utilizam cele mai noi progrese tehnologice si resurse pentru a-i monitoriza evolutia''.

Testele de diagnostic existente si medicamentele antiretrovirale, care suprima dezvoltarea HIV, sunt concepute sa vizeze zonele virusului comune tuturor grupurilor, noteaza Press Association.

Virusul HIV provoaca maladia SIDA, care ataca si distruge progresiv sistemul imunitar al organismului. Boala se manifesta prin infectii grave care determina pierderea accentuata in greutate, afectiuni ale creierului si ale sistemului nervos central.

Pentru a se reproduce, HIV trebuie sa patrunda intr-o celula a sistemului imunitar. Virusul patrunde in organism prin contact sexual, prin contaminare cu sange infectat sau de la mama infectata la fat, in timpul sarcinii, al nasterii si al alaptarii. HIV poate fi prezent in lichidele biologice, ca sange, sperma, secretii vaginale si laptele matern.

O persoana seropozitiva la HIV nu prezinta in mod obligatoriu semnele bolii. Ea este totusi purtatoare de virus si deci susceptibila sa il transmita.