Portalul de inchiriere de case particulare Airbnb a anuntat miercuri ca doreste sa verifice toate ofertele de inchiriere publicate pe platforma sa pentru a se asigura ca sunt corespunzatoare, dupa uciderea a cinci persoane intr-una din casele sale din California in noaptea de Halloween, relateaza EFE.



Consilierul delegat al companiei, Brian Chesky, a asigurat ca obiectivul Airbnb este de "a verifica 100 %" din anunturile de inchiriere din prezent si pana in 2020, ceea inseamna garantarea identitatii tuturor persoanelor gazda care si ofera locatiile pe aceasta platforma pentru inchiriere si ca fotografiile si datele caselor lor sunt cele exacte si respecta conditiile de securitate.

La 31 octombrie, cinci persoane au murit si mai multe au fost ranite de focuri de arma trase in timpul unei petreceri de Halloween, la care au participat peste o suta de invitati intr-o casa inchiriata prin intermediul Airbnb in localitatea Orinda din California, scrie Agerpres.

Procesul de verificare nu implica totusi ca inspectorii Airbnb sa se deplaseze la sutele de mii de locatii plasate pe platforma, ci ca platforma sa ceara informatii mai detaliate utilizatorilor cu privire la experientele din timpul sejurului lor in respectivele case.

Compania cu sediu in San Francisco a precizat ca toate acele case, care indeplinesc dupa verificare noile standarde stabilite de Airbnb, vor fi "clar etichetate" iar de din 15 decembrie daca un oaspete va reclama faptul ca locatia inchiriata nu corespunde anuntului postat, ii vor fi restituiti banii sau i se va oferi o alternativa similara.

La sfarsitul saptamanii trecute, la 48 de ore dupa uciderea a cinci persoane la Orinda, Chesky a anuntat ca platforma a luat decizia de a interzice organizarea de petreceri in case inchiriate, un anunt primit cu scepticism in fata indoielilor privind punerea sa in aplicare.