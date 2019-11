In urma cu 14 ani, Jeanah Nomelli, care lucra ca politista, a intalnit un barbat, pe Will Levens, care cauta prin gunoaie produse pe care sa le recicleze. Dupa moartea sotiei, acesta a ramas fara locuinta, loc de munca si se apucase de droguri. Dupa ce a observat ca are nevoie de ajutorul ei, femeia nu l-a ignorat si a decis sa ii acorde o sansa. Povestea emotionanta a reintalnirii dintre ei este scrisa de politista intr-o postare facuta pe o pagina de Facebook.

"Acesta este Will. In urma cu 14 ani era fara adapost si dependent de heroina. Ne-am cunoscut cand el scormonea printre gunoaie si cauta produse pe care sa le duca la reciclat.

L-am intrebat ce ar putea face un om sa ajunga asa. Mi-a spus ca sotia i-a murit pe neasteptate si ca a incercat heroina pentru a-l linisti. O singura data si a devenit dependent. Si-a pierdut casa si locul de munca ca rezultat al dependentei.

Ulterior, pe parcursul urmatoarelor luni, intre mine si Will s-a legat o prietenie. Abia asteptam sa ajung la post in speranta ca il voi revedea. Imi placea de el mai mult decat partenerul meu de la acea vreme, asa ca ma bucuram sa il vad cat de des puteam. Ne-am ajutat de cateva ori si ne-am oferit sfaturi povestind despre experientele personale de viata. Apoi, intr-o zi, a disparut! Nu l-am mai vazut niciodata... De-a lungul anilor m-am intrebat ce s-a intamplat cu el. Ma intrebam si daca mai era in viata.

Dumnezeu a permis ca drumurile sa ni se intersecteze iar... in mod ironic, tot intr-o benzinarie ca prima oara. Ma astepta la iesirea de la baie. Statea acolo cu lacrimi in ochi si m-a intrebat daca imi amintesc de el. Mi-au trebuit doar doua secunde si am stiut. Era Will al meu. Mi-a amintit cu nostalgie de o pereche de ghete si de o jacheta pe care i le-am dat ca sa ma asigur ca nu ingheata de frig. I-am dat si sapte dolari, ca sa isi faca buletin... cu promisiunea ca nu ii va cheltui pe droguri. Se pare ca Will s-a tinut de cuvant. Si-a facut act de identitate, si-a luat un loc de munca si mai tarziu si o sotie. Pur si simplu am stat in mijlocul magazinului plangand in hohote amandoi, inainte de a-l ruga pe angajat sa ne faca o poza.

Am vrut sa impartasesc aceasta poveste pentru ca bunatatea conteaza. Bunatatrea poate schimba cursul lumii cuiva. S-ar putea sa nu stii niciodata, dar Will este dovada ca se poate."