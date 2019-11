Un minor in varsta de 13 ani a recunoscut ca a ucis o fetita de 10 ani, insa nu poate fi pus sub acuzare, transmite CNN

Cazul din China a starnit reactii destul de puternice, generand o dezbatere aprinsa cu privire la Codul penal din statul asiatic, avand in vedere ca aici copiii doar cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani pot fi pusi sub acuzare daca au comis infractiuni grave, precum crima, viol, trafic de droguri, jaf sau incendiere, iar cei de peste 18 ani - pentru orice incalcare a legii.

Din pacate, minorii sub 14 ani sunt scutiti de sanctiuni daca comit infractiuni grave. Un expert in codul penal din cadrul Universitatii chineze din Hong Kong a mentionat ca in cazul acestora se decide ca sarcina de discipinare sa cada in mainile parintilor, fiind trimisi la scoli de corectie numai in cazuri rare.

Tragicul incident s-a petrecut in orasul Dalian, fetita de 10 ani fiind omorata in luna octombrie. Fetita fusese lasata la scoala de fratele sau, iar trupul sau a fost gasit cateva ore mai tarziu, aproape de casa, un baiat de 13 ani recunoscandu-si fapta chiar in seara crimei, potrivti stirileprotv.ro.

Tatal fetitei a mentionat ca minora ar fi fost violata si injunghiata de mai multe ori, iar trupul lasat intr-o zona impadurita.

Autoritatile sustin nu-l pot pune sub acuzare, intrucat are sub 14 ani. Totusi, copilul a fost trimis la o scoala de corectie.