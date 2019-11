O fetita in varsta de 7 ani imbracata in buburuza a fost impuscata in piept, joi seara, in Chicago, in timp ce colinda de Halloween, potrivit unui anunt al politiei locale citat de DPA.



Fetita a fost dusa in stare stare critica la spital. Un barbat de 31 de ani, aflat in apropierea ei dar care nu avea legatura cu ea, a fost impuscat la mana stanga si dus in stare stabila la un alt spital, a precizat serviciul de pompieri, scrie Agerpres. Incidentul a avut loc in jurul orei 17:30, in timp ce fetita se afla la colindat impreuna cu alti copii, pe o strada din cartierul Little Village din Chicago, cand o persoana aflata de cealalta parte a strazii a scos o arma si a deschis focul, a indicat politia. "Am auzit impuscaturile ... patru impuscaturi si am iesit afara", a declarat Lali Lara, care lucreaza intr-un magazin de telefoane mobile. "Tatal fetei urla: 'Fetita mea a fost impuscata!'", a declarat ea. Lara a povestit ca a adapostit-o pe fetita si pe familia ei in magazin si ca a tinut-o pe aceasta de mana in timp ce ii apasa pieptul pentru a-i opri sangerarea. Dupa aproximativ cinci minute, la fata locului a ajuns o ambulanta. Politia nu dispune de nicio descriere a atacatorului, astfel ca pe moment nimeni nu a fost arestat in acest caz. In SUA, copiii obisnuiesc sa mearga la colindat costumati de Halloween pentru a primi dulciuri.

