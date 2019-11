Un cuplu din Trespuram, India, si-a pierdut fetita in varsta de 3 ani, care a murit inecata in cada, in timp ce ei urmareau la televizor operatiunea de salvare a unei fetite de 2 ani, care cazuse intr-un put de cativa zeci de metri adancime.

Fetita celor doi se afla in baie si se juca. Acesta a cazut in cada, de unde incerca sa ia apa. In tot acest timp, parintii fetei urmareau la televizor operatiunea de salvare a unei fetite de 2 ani, Sijuth Wilson, care cazuse intr-un put, potrivit siasat.com. Cand s-au dus sa o caute pe fetita, cei doi au gasit-o in cada plina cu apa. Acestia au dus-o de urgenta la spitalul guvernamental Thoothukkudi, unde medicii au declarat-o decedata. Autoritatile au deschis un dosar penal in acest caz.

