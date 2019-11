In India cainii fara stapan sunt o problema serioasa, multi dintre ei fiind zariti pe strazile murdare si aglomerate in cautare de adapost sau mancare. In cadrul unui experiment inedit, unui astfel de caine i s-a atasat o camera video pentru a filma o zi din viata lui, in timp ce umbla prin cartierele saracacioase.





In India exista foarte multi caini abandonati care duc un trai destul de greu, acestia fiind bolnavi sau cu dizabilitati. Pentru a atrage atentia asupra stilului greu de viata la care cainii maidanezi sunt supusi, o organizatie care se ocupa cu ingrijirea si salvarea animalelor fara stapan a atasat o camera de filmat pe un caine. Filmarile surprind o zi din viata lui, toate inregistrarile fiind unite sub hashtag-ul #AStreetDog’sLife. Cu peste 7 milioane de vizualizari, in clipul video se vede cum un caine vagabond petrece timp plimbandu-se prin strazile aglomerate. Este cand alungat, cand abuzat de oameni sau in timp ce cauta printre gunoaie resturi de mancare. Insa, The World For All, organizatia care a orchestrat materialul, a tinut sa precizeze ca desi pare foarte realista, inregistrarea este editata si ca niciun caine nu a avut de suferit in realizarea ei. Scopul este acela de a sensibiliza oamenii care, poate, nu sunt constienti de situatia cainilor, incheie Bored Panda. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

