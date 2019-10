Un elev in varsta de 7 ani si-a amenintat o colega cu un cutit, dupa ce, in timpul pranzului, s-au certat pe o pizza, informeaza Mirror

Incidentul a avut loc la o scoala din Marea Britanie.

Disputa s-ar fi iscat dupa ce fetita i-ar fi spus baiatului ca nu ar fi bine sa manance o felie de pizza care ii cazuse din farfurie. Dupa ce fata l-a avertizat ca le va spune profesorilor ca a mancat pizza de pe jos, elevul a amenintat-o cu un cutit, noteaza stirileprotv.ro.

In urma incidentului, elevul a fost suspendat pe tot restul zilei.

"Am fost complet socata. Fata mea are cosmaruri cu incidentul si nu-l poate uita", a declarat indignata mama fetei, care a tinut sa mentioneze ca nu mai are incredere in abilitatea institutiei de invatamant in gestionarea unor astfel de situatii.