O femeie din SUA i-a solicitat marti presedintelui american Donald Trump sa-l gratieze pe ucigasul fiicei si nepoatei sale, acesta urmand sa fie primul condamnat la moarte executat la nivel federal dupa 16 ani, informeaza AFP.



Guvernul american a anuntat in iulie ca va relua executiile la nivel federal, dintre care ultima a avut loc in 2003, si ca lui Daniel Lee i se va face o injectie letala la 9 decembrie, intr-un penitenciar federal din Terre Haute statul Indiana.

Acest sustinator al suprematiei albe a fost condamnat in 1999 la pedeapsa capitala pentru uciderea unui cuplu si a fetitei lor de opt ani.

Earlene Peterson, care si-a pierdut fiica si nepoata in aceasta tragedie, l-a implorat pe presedintele Trump sa-i acorde barbatului "clementa", intr-o inregistrare video postata online.

“The government is not doing this for me.” In a powerful video released today, Earlene Peterson, whose daughter and granddaughter were killed, asks President Trump to stop Danny Lee’s execution 12/9. 58-sec video: https://t.co/ihum8boDLR; 6-min video: https://t.co/cEC0DYJf0Q — Laura Burstein (@LauraBurstein1) October 29, 2019

"Nu vad in ce fel executarea lui Daniel Lee o va onora pe fiica mea, dimpotriva, cred ca aceasta ii va murdari numele, pentru ca ea nu ar fi vrut asta", a explicat femeia in aceasta inregistrare. El "mi-a distrus viata, insa nu vad in ce fel curmarea vietii lui ar schimba ceva", a continuat ea.

"Ma rog si sper ca presedintele Trump va da dovada de clementa, aceasta ma va ajuta si va ajuta familia mea mai mult ca orice altceva", a adaugat Earlene Peterson, care se descrie drept votanta a presedintelui republican ce se opune pedepsei capitale din convingere religioasa.

In inregistrarea sa video, ea aminteste ca Lee a fost judecat alaturi de un alt barbat, Chevie Kehoe, care in ce-l priveste a primit o pedeapsa de inchisoare pe viata ce nu poate fi redusa, in pofida rolului sau de lider in aceasta tripla crima.

Presedintele republican, ce va candida pentru un nou mandat in 2020, cere cu regularitate recurgerea la pedeapsa capitala, in special pentru ucigasii pe politisti sau in scopul contracararii traficului de droguri, scrie Agerpres.

“Please,” said Earlene Peterson of the man convicted of killing her daughter and granddaughter. “Don’t put Daniel Lee to death.” https://t.co/He9dDy0tP8 — NYT National News (@NYTNational) October 29, 2019

Aplicarea pedepsei cu moartea este in scadere in SUA, unde doar cateva state au mai recurs la ea. Dintre cele 25 de executii practicate in 2018, treisprezece au avut loc in Texas.

Majoritatea crimelor fiind judecate la nivelul statelor, justitia federala pronunta arareori sentinte capitale. In timpul ultimilor 45 de ani, doar trei persoane au fost executate la acest nivel. ,