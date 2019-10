Ministerul Agriculturii din Etiopia (MoA) a anuntat marti ca a dispus utilizarea unor avioane pentru a combate o invazie de lacuste ce afecteaza regiuni intinse din estul si nordul acestei tari africane, informeaza Xinhua.





Intr-o declaratie de presa, MoA a precizat ca avioanele au fost ridicate de la sol pentru a lupta contra lacustelor care au migrat initial din Peninsula Arabica si care afecteaza in prezent zone extinse din regiunile etiopiene Tigray, Amhara, Afar, Somali si administratia municipala Dire Dawa.

Ministerul etiopian a apelat si la zeci de experti care se vor implica in combaterea acestei invazii de lacuste, ce ameninta milioane de hectare de terenuri agricole.

Pe langa eforturile guvernului din Etiopia, administratiile regionale au mobilizat la randul lor zeci de mii de voluntari pentru a combate invazia de lacuste, scrie Agerpres.

In iulie, Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a Natiunilor Unite a emis un avertisment in legatura cu riscul unei inmultiri explozive pe timpul verii a Lacustei de desert, care "reprezinta o amenintare serioasa pentru productia agricola din multe zone din Yemen, Sudan, Eritreea, Etiopia si Somalia in urmatoarele trei luni".