O femeie in varsta de 67 de ani din estul Chinei a nascut o fetita, dand asigurari ca este cea mai varstnica femeie din China care a nascut un copil conceput pe cale naturala, informeaza luni AFP.

Femeia, pe nume Tian, a nascut vineri prin cezariana in provincia Shandong, a informat presa locala.

Reprezentantii maternitatii din orasul Zaozhuang au confirmat ca o femeie in varsta de 67 de ani a nascut in incinta spitalului, dar nu s-au putut pronunta si asupra conditiilor in care aceasta a conceput copilul, deoarece Tian a contactat spitalul cand ramasese deja insarcinata.

"Copilul este un cadou din cer pentru amandoi", a declarat sotul lui Tian, in varsta de 68 de ani, pentru site-ul de stiri guancha.cn.

Potrivit cotidianului Global Times, de limba engleza, copilul se va numit "Tianci", sau "Darul Cerului" in limba chineza.

Daca se confirma ca micuta a fost conceputa pe cale naturala, cazul lui Tian ar stabili cu siguranta un record mondial. Potrivit Cartii Recordurilor, cea mai varstnica femeie care a nascut un copil conceput in mod natural este o britanica care a nascut in 1997, la varsta de 59 de ani.

In ceea ce priveste nasterile cu ajutorul fertilizarii in vitro, recordul mondial este detinut de Maria del Carmen Bousada Lara, din Spania, care a nascut gemeni in 2006, in apropierea varstei de 67 de ani, dar care a murit de cancer doi ani mai tarziu.

Potrivit cotidianului local Jinan Times, Tian este deja mama a doi copii, dintre care un fiu nascut in 1977, chiar inainte de intrarea in vigoare a politicii copilului unic, relaxata recent pentru a permite tuturor cuplurilor sa aiba doi copii, potrivit Agerpres.