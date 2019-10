Incidentul s-a petrecut in statul american Ohio, iar anchetatorii sustin ca Sarena Hall i-a permis lui Marion Stang sa se vada cu fiicele sale, desi ar fi stiut ca acesta ar urma sa le abuzeze sexual, reiese din documentele din ancheta.

Fetele agresate nu au implinit nici varsta de 10 ani, iar abuzurile s-ar fi petrecut pe parcursul mai multor ani, noteaza stirileprotv.ro.

Stark County mother allowed daughters to be sexually assaulted, prosecutor says https://t.co/59e8Afpyqg