O tanara s-a ales cu cicatrice dupa o noapte petrecuta alaturi de partener. "Incercam sa creez o atmosfera romantica", a declarat femeia, potrivit Daily Mail.



Incidentul a avut loc in Oxford.

In incercarea de a crea o atmosfera romantica, Lucy Edwards, in varsta de 21 de ani a aprins o lumanare langa pat, insa ceea ce se prefigura a fi o seara excelenta s-a transformat intr-un cosmar, in momentul in care a luat perna foc. Pentru a incerca sa opreasca raspandirea flacarilor, partenerul a lovit-o din greseala pe Lucy chiar cu perna in flacari, noteaza stirileprotv.ro.

Tanara, coafeza de profesie, a ramas cu cicatrice, dupa arsurile grave cu care s-a ales: "Seara nu a decurs precum ne asteptam, dar cel putin am ce povesti clientelor, la salon. Incercam sa creez o atmosfera romantica".