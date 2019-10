''Cei 27 au cazut de acord sa accepte cererea Regatului Unit pentru o amanare flexibila a Brexitului pana la 31 ianuarie 2020'', a indicat Tusk pe Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.