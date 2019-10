Spectatorii au inceput sa huiduie atunci cand imaginea lui Donald Trump a fost difuzata pe un ecran urias. Ecranul a aratat apoi soldati prezenti in tribune si huiduielile au incetat, insa spectatorii au inceput atunci sa scandeze sloganul "Lock him up!" (Inchideti-l!) la adresa presedintelui.

"Lock him up!" este un slogan clasic al celor care participau la mitingurile lui Donald Trump impotriva lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in timpul alegerilor prezidentiale din 2016. Adversarii lui Trump au intors acest slogan impotriva lui.

"Lock him up, Lock him up"

Donald Trump was greeted by his own chant turned against him while at a World Series baseball game on Sunday night.

Full story here: https://t.co/fM71GRBs1W pic.twitter.com/V1wAwCBm2O