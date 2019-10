Corpul mumificat al unei femei al carei cadavru ar fi fost lasat intr-un apartament timp de 15 ani a fost descoperit la Madrid, au declarat vineri oficiali spanioli, citati de dpa.



Nepoata femeii a informat politia, au adaugat sursele citate, care a chemat apoi pompierii si reprezentanti ai autoritatilor pentru a sparge usa apartamentului, unde cadavrul a fost gasit joi in baie.

Potrivit politiei, femeia pe nume Isabel a murit in urma cu circa 15 ani, la varsta de 78 de ani. Agentia de stiri Europa Press a citat vecini care au spus ca au vazut-o ultima data pe femeie in viata in septembrie 2004.

Ei ar fi chemat de mai multe ori politia de-a lungul anilor din cauza mirosului provenit din apartament, insa aceasta nu a raspuns niciodata solicitarilor, scrie Agerpres.

Femeia locuia singura in apartament de la moartea sotului, conform informatiilor aparute in presa. Cei doi nu aveau copii.

Autopsia a aratat ca moartea femeii a survenit din cauze naturale, a precizat politia care, prin urmare, nu a deschis o ancheta.