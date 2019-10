Cel mai cunoscut criminal in serie din Australia, Ivan Milat, condamnat pentru uciderea a sapte turisti, majoritatea din Europa, la inceputul anilor '90, a murit in inchisoare in urma unui cancer terminal, au declarat autoritatile duminica, citate de DPA.



Milat a decedat in aripa medicala a inchisorii Long Bay, duminica, la ora locala 04:07 (17.07 GMT sambata), au indicat Serviciile Corectionale din statul australian New South Wales intr-o declaratie. El fusese diagnosticat cu cancer de stomac si de esofag in luna mai si urma de atunci chimioterapie. Criminalul fusese mutat din inchisoarea de maxima securitate Goulburn, unde era tinut in izolare, pentru a putea urma tratamentul. Fost muncitor la intretinerea drumurilor, Milat a fost condamnat la sapte pedepse consecutive cu inchisoarea pe viata in 1996 pentru uciderea a trei germani, doi britanici si doi australieni dupa ce s-a oferit sa ii ia cu masina cand acestia faceau autostopul, scrie Agerpres. Trupurile mutilate ale tinerilor calatori au fost descoperite in morminte improvizate in padurea Belanglo, la 152 de kilometri sud de Sydney, la inceputul anilor '90. Crimele au avut loc intre 1989 si 1992. Milat, care nu si-a marturisit niciodata crimele, a fost arestat in mai 1994, dupa ce un turist britanic a reusit sa scape din mainile sale in ianuarie 1990 si a raportat tentativa de rapire la politie. Moartea sa lasa alte cateva disparitii nesolutionate, in contextul in care anchetatorii au speculat ca Milat are legatura cu mai multe crime raportate in zona. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

