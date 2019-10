Papa Francisc a deplans "fata desfigurata a Amazoniei", victima a exploatarii excesive, in timpul unei slujbe care a marcat finalul unui sinod consacrat acestei regiuni a lumii, informeaza AFP.



"Greselile din trecut nu au fost suficiente pentru a opri distrugerea altora", a declarat pontiful in omilia sa pronuntata in fata a 184 de episcopi si cardinali din regiunea amazoniana, precum si a zeci de misionari si reprezentanti ai comunitatilor indigene.

"Am vazut aceasta pe fata desfigurata a Amazoniei", a declarat suveranul pontif, la sfarsitul unui sinod care a publicat un document denuntand "pacatul ecologic" al exploatarii nesabuite a padurii amazoniene.

Preocupat, pe toata perioada sinodului, sa puna in valoare obiceiurile si traditiile indigene, Francisc i-a criticat pe cei care "le ignora (altora) traditiile, le sterg povestile, le ocupa teritoriile si le uzurpa bunurile".

Aceste "pretinse superioritati se transforma in opresiuni si exploatari", a declarat el despre "crestinii care merg la slujba de duminica", dar se gandesc doar la propriile interese.

Potrivit Papei, sinodul a facut posibila ascultarea vocilor celor saraci si reflectia asupra precaritatii vietilor acestora, amenintate de modele de dezvoltare pradatoare, scrie Agerpres.

In documentul final al sinodului, episcopii cer Papei crearea unor observatoare locale pentru a opri distrugerea padurii amazoniene si instituirea unui fond global pentru protejarea populatiilor indigene si favorizarea dezvoltarii durabile.

In plus, episcopii au avansat propuneri indraznete pentru a consolida prezenta Bisericii Catolice intr-o regiune in care are nevoie de preoti si in care se confrunta cu concurenta bisericilor evanghelice protestante. Acestia au solicitat, in mod exceptional, pentru regiunea amazoniana, posibilitatea hirotonirii barbatilor casatoriti si a trecerii femeilor in treapta diaconiei, in conditiile in care acestea joaca un rol esential in triburile amazoniene.