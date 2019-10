Un barbat, suspectat ca ar fi condus baut, in ciuda faptului ca negat insistent ca nu a baut alcool, a fost dus la spital pentru analize, cercetatorii descoperind un caz medical rar, transmite CNN

Oprit in trafic de autoritati si testat pentru alcoolemie, s-a constatat ca un barbat in varsta de 40 de ani avea nivelul de alcool in sange de circa 2,5 ori peste limita legala. Soferul a negat ca ar fi baut ceva, insa nu a fost crezut nici de politisti, nici de cadrele medicale.

Dupa un set de analize, cercetatorii de la Richmond University Medical Center din New York au aflat cu stupoare ca barbatul nu mintise: nu consumase alcool, insa au aflat ca in intenstinele sale se formeaza drojdie ce fermenteaza carbohidratii din alimente, chiar ca in procesul de fabricare a berii.

Astfel, barbatul a fost diagnosticat cu o afectiune medicala rara - "sindromul fabricii de bere", ce presupune ca organismul produce singur alcool.

"Acesti pacienti au exact aceleasi manifestari ca in cazul alcoolismului: mirosul, respiratia, somnolenta, modificarile de mers", a spus Fahad Malik, autorul unui studiu in care a fost inclus barbatul, pentru CNN.

Barbatul, a carui idenitate nu a fost dezvaluita, a fost tratat cu un medicament antifungic, noteaza hotnews.ro.