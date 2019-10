Inmultirea numarului de dispozitive electrice de deplasare disponibile pentru inchiriere in capitala Frantei a condus la aparitia unei noi meserii: "pescarul" de trotinete, relateaza Reuters.



Youva Hadjali, care lucreaza pentru serviciul de inchiriat trotinete electrice Lime, se afla vineri cocotat pe malurile Senei, la umbra Turnului Eiffel, si scotea din apa trotinete acoperite cu noroi. In pantaloni scurti, pantofi sport si hanorac, el a aruncat in apa o franghie cu carlig metalic la un capat pana a agatat o trotineta pe care a tras-o apoi la suprafata. In trei ore, el si colegii sai au recuperat 15 trotinete electrice, acoperite cu noroi si alge.

"De obicei, tragi si o scoti afara", a spus Hadjali. Una dintre trotinete, insa, l-a infrant; ghidonul sau era infipt in placile de ciment si a trebuit lasat acolo.

Potrivit Lime, unele dintre trotinetele recuperate pot fi reciclate.

Patrula de recuperare a trotinetelor este o consecinta a exploziei la nivel mondial a numarului acestor dispozitive electrice de deplasare inchiriate, ce au contribuit la transformarea mobilitatii urbane, dar care au provocat, totodata, o reactie negativa din partea unor cetateni, nemultumiti ca strazile din orasele lor s-au umplut de astfel de obiecte parcate neglijent sau aruncate, scrie Agerpres.

"Merg in fiecare zi pe langa Sena si in ultimii doi ani a devenit foarte murdara", a declarat o locuitoare din Paris, Corinne Ducrey, care il privea pe Hadjali si colegii sai in timp ce scoteau din apa trotinetele. "'Este o idee foarte buna. Ar trebui sa educam oamenii astfel incat trotinetele electrice sa nu sfarseasca in Sena", a adaugat pariziana.

In Paris, exista aproximativ 20.000 de trotinete electrice disponibile pentru inchiriere, furnizate de o duzina de companii, noteaza Reuters. Primarul orasului, Anne Hidalgo, le-a descris drept "anarhice", iar ministrul Transporturilor, Elisabeth Borne, a spus ca orasul se confrunta cu "legea junglei".

Pentru a incerca sa restabileasca controlul, autoritatile au inceput in acest an sa impuna operatorilor o taxa pentru inchirierea trotinetelor electrice si sa mareasca amenzile acordate pe loc utilizatorilor surprinsi parcand aceste dispozitive in locuri nepermise sau circuland pe trotuare.

Lime a infiintat o echipa de lucratori, numita patrula urbana, care curata strazile si caile navigabile din Paris de trotinetele electrice parcate necorespunzator sau aruncate.

"Colaboram indeaproape cu primaria pentru ca trebuie sa avem o relatie buna cu aceasta", a declarat seful echipei, Sonthay Detsaboun. "De aceea am creat patrula urbana", a adaugat el.

Franta a legalizat vineri utilizarea trotinetelor electrice si a dispozitivelor similare, insa a interzis conducerea acestora pe caile pietonale, autostrazi si drumuri rurale. Un decret publicat vineri le defineste drept ''dispozitive motorizate personale de deplasare'' si limiteaza viteza maxima permisa la 25 de kilometri la ora. Acestea pot fi utilizate in mod normal doar pe pistele de biciclete si pe arterele unde limita maxima de viteza este de 50 de kilometri la ora sau mai putin. Utilizatorii trotinetelor electrice trebuie sa aiba 12 ani sau peste aceasta varsta.