Soferul camionului la bordul caruia au fost gasite miercuri trupurile neinsufletite a 39 de migranti, la est de Londra, a fost inculpat pentru multiple capete de acuzare, printre care omor din culpa si trafic de persoane, a comunicat sambata politia britanica, transmite AFP si Reuters.



Nord-irlandezul Maurice Robinson, in varsta de 25 de ani, este acuzat de 39 omoruri din culpa, trafic de persoane, complicitate le imigratie ilegala si spalare de bani, si va comparea luni in fata unui tribunal din Chelmsford, a informat sambata politia britanica.

Alte trei persoane retinute in legatura cu acest caz se afla in continuare in arest, a indicat aceeasi sursa.

Treizeci si noua de persoane - 31 de barbati si o femeie - au fost gasite miercuri decedate intr-un parc industrial in apropiere de Londra, intr-un camion frigorific al carui container sosise de la Zeebrugge, Belgia. Politia britanica a declarat initial ca victimele erau cetateni chinezi, dar este posibil ca printre ele sa se afle si vietnamezi. Mai multe familii care traiesc in centrul Vietnamului si-au facut publice temerile ca rude de-ale lor, avand asupra lor pasapoarte chineze false, s-ar afla printre persoanele decedate, scrie Agerpres.

Sambata, ambasada Vietnamului la Londra a comunicat ca nu are o confirmare oficiala a identitatii celor 39 de persoane gasite fara suflare in camion, si ca se afla in contact strans cu politia britanica in ancheta privind identificarea victimelor, a transmis Reuters.