Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat preturile pentru internet mobil in diferite tari in care obisnuiesc sa calatoreasca romanii, dar si vitezele de descarcare, pentru a aprecia cat de usor isi pot indeplini sarcinile cei care planifica o vacanta ce include si zile de lucru.

Datele mobile sunt tot mai necesare pe parcursul calatoriilor si nu doar pentru a impartasi fotografiile din vacanta cu familia sau prietenii. Contactarea gazdei pentru a anunta diferite modificari de program, efectuarea unei curse de la/catre aeroport, stocarea bagajelor pana la check-in sau dupa check-out, sau pur si simplu gasirea unei benzinarii in apropiere sunt doar cateva dintre motivele pentru care internetul mobil poate salva o zi din vacanta. Desi in calatoriile in Uniunea Europeana cei mai multi romani nu vor avea probleme privind conexiunea la internet, datorita noilor reguli pentru roaming, atunci cand destinatia se afla in afara Spatiului Economic European accesarea datelor mobile necesita efort suplimentar.

Asia si Subcontinentul Indian

Dintre tarile in curs de dezvoltare, in India si Sri Lanka se poate cumpara cel mai ieftin pachet de date mobile (0.75$/1 GB, respectiv 0.78$/1 GB). In ceea ce priveste viteza de descarcare, romanii vor simti diferente considerabile: in Sri Lanka este de 2 ori mai slaba (10.7 Mbps) iar in India vor descarca de 3 ori mai incet (6.8 Mbps) decat acasa (20.6 Mbps).

In Indonezia, Thailanda si Filipine, alte 3 tari din aceasta regiune care atrag multi romani, preturile sunt putin mai mari, dar inca acceptabile (3.86$/ 1 GB, 6.30$/ 1GB, respectiv 4.33$/1 GB). Viteza de descarcare in aceste tari este aproximativ de 3 ori mai mica (6.9 Mbps, 5.7 Mbps, respectiv 7 Mbps), prin urmare cei care vor sa lucreze de la distanta o pot face, dar este nevoie de putina planificare pentru a se asigura ca sarcinile vor fi rezolvate la timp.

Potrivit unui comunicat remis 9am, Coreea de Sud este tara cu cel mai rapid internet din lume (52.4 Mbps), dar si preturile sunt mai ridicate: 15.12$ / 1 GB.

America

Peru, o destinatie preferata de romani mai ales pentru citadela Machu Picchu, ofera utilizatorilor internet destul de scump (9.04$/ 1 GB) si lent (11.7 Mbps).

Statele Unite ale Americii se bucura de aproximativ aceeasi viteza de descarcare (21.3 Mbps) ca tara noastra, dar costul este semnificativ mai ridicat: 12.37$/1 GB.

Canada se afla in topul clasamentului din continent privind viteza internetului mobil (42.5 Mbps), iar preturile sunt asemanatoare celor din SUA: 12.02$/ 1 GB.

Africa si Orientul Mijlociu

Cel mai ieftin internet din continentul african se gaseste in Egipt (aprox 1$/ 1 GB), cu o viteza de descarcare de 8.6 Mbps. Tunisia si Maroc, 2 tari vizitate tot mai des de turistii romani se bucura de internet putin mai bun (13.4 Mbps, respectiv 11.2 Mbps) si preturi acceptabile (3.52$/ 1 GB, respectiv 5.19$/ 1 GB).

Cel mai rapid internet se gaseste in Qatar (24.6 Mbps) si are un pret rezonabil (4.62$/ 1 GB) tinand cont de dezvoltarea economica a tarii din Orientul Mijlociu.

Emiratele Arabe Unite atrag tot mai multi romani care vor sa descopere infrastructura care doboara atat de multe recorduri din Dubai, iar retelele de internet mobil ofera o viteza (19.9 Mbps) apropiata de cea din tara noastra, pentru un pret care a tinut pasul cu atractiile turistice: 10.23$/ 1 GB.

Romanii pot beneficia de preturi reduse la zboruri catre destinatii din intreaga lume, verificand pagina dedicata ofertelor de Black Friday.