"Sotia mea s-a sculat pentru ca Simba si Mose, pisicile noastre, au facut zgomot si ne-au trezit", a declarat Claudio Piana pentru ziarul Il Secolo XIX, dupa ce furtuni violente au lovit nordul Italiei, soldandu-se cu un moartea unui sofer de taxi si fortand mai multe zeci de persoane sa isi paraseasca locuintele.

"Sotia mea si-a dat seama ca se jucau cu o bucata de tencuiala care tocmai cazuse de pe tavan. Apoi am vazut ca apar fisuri in pereti", a povestit el.

Piana si sotia sa, Sabrina Pellegrini, s-au dus la culcare luni seara, in casa lor din Campo Ligure, in timp ce ploile abundente care s-au abatut asupra Liguriei au dus la iesirea din matca a raurilor, au distrus un pod si au provocat alunecari de teren.

Una dintre aceste alunecari de teren a deteriorat fundatia casei, insa cei doi nu si-au dat seama, a relatat publicatia.

Cand au vazut fisurile aparute in pereti, Piana si sotia sa s-au repezit la masina, insa s-au trezit prinsi intr-o mare de noroi, fiind in cele din urma salvati de pompieri, scrie Agerpres.

Ulterior, ei au fost sunati de fratele barbatului, care i-a anuntat ca locuinta lor s-a prabusit.

