O cafenea din China, ai carei caini din rasa Chow-Chow au fost vopsiti pentru a arata ca puii de panda gigant, a devenit tinta unor acuzatii de rele tratamente aplicate animalelor, relateaza miercuri The Independent.



Cafeneaua ''The Cute Pet Games Cafe'' din orasul Chengdu, situat in provincia Sichuan, a fost deschisa luna trecuta, iar la prima vedere pare sa gazduiasca nu mai putin de sase pui de ursi panda.

Insa, aceste animale sunt de fapt caini albi ale caror fete, urechi si picioare au fost vopsite in negru pentru a arata ca niste pui de panda.

O inregistrare video cu puii de caine, care se plimba prin cafenea si sunt mangaiati, a devenit virala pe platforma chineza de socializare Weibo.

''In local sunt sase caini Chow-Chow care au fost 'transformati' cu succes'', relateaza Chengdu Business Daily.

Panda or dog? 🐼🐶 Chow Chow puppies dyed to look like pandas inside a café in southwest #China's Chengdu City pic.twitter.com/xBzgI6yr06 — CGTN (@CGTNOfficial) October 22, 2019

''Clientii localului prefera sa le spuna 'caini panda''', adauga publicatia chineza.

Cafeneaua ar oferi servicii de vopsire pentru proprietarii de caini, care doresc sa isi ''transforme'' animalele in panda, in schimbul a 1.500 de yuani.

Proprietarul cafenelei, identificat pe Weibo drept un barbat pe nume Huang, sustine ca vopseaua utilizata a fost importata din Japonia si nu afecteaza animalele. El a spus ca inregistrarea video, care a devenit virala, i-a adus un numar mai mare de clienti, scrie Agerpres.

Practica a atras, insa, numeroase critici, un medic veterinar declarand pentru Hongxing News ca ar putea avea efecte grave asupra animalelor. ''Le poate deteriora blana si pielea'', a declarat Li Daibing.

La inceputul acestui an, organizatorii evenimentului ''Latitude Festival'' din comitatul britanic Suffolk au fost acuzati de ''cruzime impotriva animalelor'' pentru practica obisnuita in cadrul festivalului de vopsire a oilor in diferite culori, aminteste Press Association.