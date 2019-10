Colegiul Medicilor din Portugalia a suspendat, sub presiunea opiniei publice, un obstetrician suspectat de neglijenta pentru ca nu a depistat malformatiile unui copil care s-a nascut fara chip, eveniment ce a bulversat Portugalia, relateaza miercuri AFP.





Medicul, suspendat marti seara timp de sase luni in urma hotararii adoptate in unanimitate de consiliul disciplinar al Colegiului Medicilor, era deja vizat de alte sase plangeri, dintre care cea mai veche dateaza din 2013. Consiliul disciplinar a decis sa deschida o ancheta dupa aceasta nastere, prezentata in media.

Justitia ancheteaza totodata acest caz in urma plangerii depuse de parintii copilului impotriva medicului, scrie Agerpres.

''Exista dovezi solide de neglijenta din partea doctorului Artur Carvalho care pot conduce la o sanctiune disciplinara'', a declarat miercuri Alexandre Valentim Lourenço, presedintele consiliului din cadrul Colegiului Medicilor pentru regiunea de sud.

Avand in vedere impactul acestui caz, care ''are repercusiuni asupra reputatiei medicilor'', dar si ''pentru a linisti gravidele'', aceasta suspendare a fost necesara pentru a evalua plangerile, unele dintre acestea ''fiind foarte complexe'', a explicat el pentru televiziunea publica RTP.

La data de 7 octombrie, parintii lui Rodrigo, un bebelus nascut fara nas si ochi si caruia ii lipseste o parte din craniu, au descoperit malformatiile copilului lor in momentul nasterii, la spitalul Sao Bernardo din Setubal, oras aflat la aproximativ 40 de kilometri sud de Lisabona.

Doctor Artur Caravalho a monitorizat sarcina mamei lui Rodrigo intr-o clinica privata din Setubal, unde a efectuat cele trei ecografii obligatorii, fara a depista o problema.

Alertat asupra unei posibile anomalii a fatului in a sasea luna de sarcina, in timpul unei ecografii suplimentare realizata la initiativa parintilor, obstetricianul a oferit asigurari. "El a explicat ca, uneori, partile fetei nu sunt vizibile" in timpul ecografiilor, "atunci cand fata copilului este lipita de burta mamei", a declarat Joana Simao, sora mamei, la postul de televiziune TVI 24.

Rodrigo se afla internat la Setubal, in sectia de pediatrie a spitalului unde s-a nascut.