Celebra papusa Barbie, care vrea sa marcheze implinirea a 60 de ani in stil mare, isi plaseaza legendara casa in versiune reala din Malibu (SUA), unde aproape totul este roz, pe platforma de inchirieri Airbnb, relateaza EFE.



Rezervarile pentru a inchiria casa, recreata in marime naturala de compania Mattel in acest oras californian, se vor deschide miercuri la 11:00 ora locala (18:00 GMT) doar pentru un sejur in perioada 27 - 29 octombrie.

Casa are trei nivele, cu doua dormitoare si doua bai, precum si o piscina cu tobogan roz in curte, o sala de gimnastica si o sala de cinema.

"Pentru prima oara Barbie Malibu Dreamhouse este pe Airbnb!", asigura celebra papusa la profilul sau de gazda, unde promite ca "amintirile vor dura toata viata" pentru oaspetii care vor avea norocul sa fie gazduiti aici, in fata cererii masive la care se asteapta Airbnb.

Potrivit fisei de prezentare a casei, cine doreste sa o inchirieze va avea la dispozitie timp de doua nopti intreaga vila, care dispune de parcare, jacuzzi, bucatarie, wi-fi si aer conditionat, beneficiind totodata de lenjerie de pat, prosoape si umbrele de soare purtand celebrul logo.

Oaspetii vor avea de asemenea la dispozitie ustensile de bucatarie si o versiune in marime naturala a celebrei garderobe a papusii, ce include salopetele sale emblematice, tinutele sport sau costumul de astronaut, precum si accesorii gen casca de motocicleta, ochelarii aviator sau sapca de politist.

Mobilierul, care face unele concesii in nuantele de alb si auriu, a fost selectat special pentru aceasta ocazie, insotit si de electrocasnice de culoarea roz, tablouri, placi de surf si de alte ustensile din universul Barbie.

"Este o ocazie unica in viata, ceea ce inseamna ca Dreamhouse nu poate fi rezervata decat o data", noteaza Barbie, care crede ca vila sa este "locul perfect ca sursa de inspiratie si pentru a invata lucruri noi".

Papusa Barbie sarbatoreste 60 de ani de la prezentarea ei pentru prima data, la 9 martie 1959 de compania Mattel, la Targul International de Jucarii din New York.

In prezent a devenit o figura emblematica la nivel mondial, cu versiuni reprezentand diferite etnii, roluri sociale sau profesii, din care se vand anual 53 de milioane de exemplare in 150 de tari.