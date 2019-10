Fostul premier conservator britanic Theresa May a declarat sambata in fata Camerei Comunelor ca sprijina acordul privind Brexitul incheiat de succesorul ei, Boris Johnson, desi a apreciat ca acest document depaseste o ''linie rosie'' fundamentala pe care ea a urmarit-o in negocierile cu Bruxelles-ul, transmite agentia DPA.



Theresa May a apreciat ca niciun prim-ministru nu ar trebui sa accepte o frontiera vamala intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit. Dar ea a estimat totodata ca parlamentul s-ar face vinovat de ''cea mai josnica inselatorie fata de poporul britanic'' daca nu pune in aplicare Brexitul.

Precedentul acord privind Brexitul pe care Theresa May l-a convenit cu Bruxelllesul fost respins de trei ori de Camera Comunelor. Parlamentarii pro-UE au votat impotriva lui pentru ca in opinia lor nu ar fi mentinut legaturi suficient de stranse cu blocul comunitar, in timp ce sustinatorii Brexitului au considerat ca, dimpotriva, acordul ar fi mentinut Regatul Unit captiv in uniunea vamala europeana in virtutea clauzei de ''backstop'' privind frontiera nord-irlandeza. Aceasta clauza prevedea ca Regatul Unit ar fi ramas in uniunea vamala europeana pana cand s-ar fi gasit o solutie mai buna care sa evite reaparitia unei frontiere intre Irlanda si Irlanda de Nord, oricat de mult timp ar fi durat acest lucru si fara posibilitatea ca Londra sa denunte unilateral clauza de ''backstop''.

Boris Johnson a reusit o renegociere a acestei clauze, ajungand cu UE la un compromis ce prevede ca Irlanda de Nord va ramane aliniata anumitor norme ale pietei unice europene, dar va face parte din teritoriul vamal al Regatului Unit. Totusi, unii parlamentari britanici, precum fostul ministru conservator Ken Clarke, considera ca acest compromis va crea ''o frontiera vamala si de reglementare clara'' intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit.

Camera Comunelor a decis amanarea votului privind Brexitul

Camera Comunelor a decis sambata sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care se va implementa acest acord, dar premierul Boris Johnson a declarat ca nu va negocia nu UE nicio noua amanare a Brexitului, potrivit agentiei Reuters.

Legislativul britanic a adoptat prin aceasta decizie un amendament depus de catre deputatul independent (fost conservator) Oliver Letwin, amendamentul primind 322 de voturi pentru si 306 impotriva.

Presa afirma ca Oliver Letwin a propus acest amendament ca un fel de plasa de siguranta pentru situatia in care dezbaterea parlamentara privind legea Brexitului nu se incheie pana pe 31 octombrie si sa se evite astfel o situatie care ar fi echivalenta cu un Brexit fara acord, scrie Agerpres.

Conform interpretarii pe care deputatii britanici adversari ai Brexitului o dau unei legi adoptate anterior, cum ar fi liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn, acest vot il obliga pe premierul conservator Boris Johnson sa ceara in scris Uniunii Europene amanarea Brexitului dincolo de data de 31 octombrie.

Dar Johnson a sustinut dupa adoptarea amendamentului Letwin ca nu va cere inca o amanare a Brexitului si are o alta intepretare a acelei legi. ''Nu voi negocia cu UE o amanare si nici legea nu ma obliga sa procedez astfel'', a spus el in fata parlamentului imediat dupa votarea amendamentului Letwin. ''Le voi spune prietenilor si colegilor din UE exact ce le-am spus tuturor in ultimele 88 de zile de cand sunt prim-ministru: ca orice noua amanare ar fi rea pentru tara noastra, rea pentru Uniunea Europeana si rea pentru democratie'', a adaugat el.

Respectiva lege, adoptata de parlamentul britanic la inceputul lunii septembrie, prevede ca seful guvernului de la Londra trebuie sa ceara o noua amanare a Brexit-ului pana la 31 ianuarie 2020, daca, pana la 19 octombrie, premierul nu reuseste sa obtina un nou acord cu UE sau nu primeste aprobarea parlamentului pentru o retragere fara acord.

Ca urmare a adoptarii amendamentului Letwin, guvernul lui Boris Johnson nu va mai cere sambata votul asupra acordului privind Brexitul, seful executivului preconizand acest vot pentru marti. El a promis de asemenea ca va introduce rapid in parlament legislatia de implementare a Brexitului ceruta de acest amendament.