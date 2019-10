Un tribunal cambodgian a pus sub acuzare trei barbati pentru violarea unei turiste franceze in provincia Kampot (sud), a declarat politia sambata, citata de AFP.



Cei trei suspecti au fost arestati marti si miercuri, dupa o plangere pentru agresiune sexuala depusa pe 12 octombrie de o femeie in varsta de 43 de ani, a declarat pentru AFP seful politiei din provincia Kampot, Mao Chanmathurith.

Potrivit acestuia, turista se afla singura pe strada, la ora 3 a.m., cand trei barbati i-au propus sa o insoteasca la locul unde era cazata, inainte de a o forta sa urce in masina lor si de o duce intr-un loc izolat, unde au violat-o, scrie Agerpres.

Ei "au fost acuzati de viol si retinuti vineri seara", a declarat seful politiei.

Cei trei barbati - un sofer de taxi in varsta de 36 de ani si doi lucratori in constructii cu varste cuprinse intre 19 si 23 de ani - risca pana la 15 ani de inchisoare, conform documentelor judiciare consultate de AFP.

Aflat la sud-vest de Phnom Penh, orasul Kampot este o destinatie populara in randul turistilor aflati in cautarea unor plaje linistite, dar si a unor droguri usor de procurat.

In 2013, localitatea a fost zguduita de violul si uciderea unei turiste franceze, in varsta de 25 de ani, al carei trup a fost gasit plutind intr-un rau. Un cetatean belgian a fost inculpat in acelasi an de justitia cambodgiana, insa a fost eliberat pe cautiune un an mai tarziu din lipsa de probe.