Luptatori bine inarmati au incercuit joi fortele de securitate mexicane din orasul Culiacan, obligand militarii sa il elibereze pe Ovidio Guzman, unul din fiii narcotraficantului Joaquin Guzman, cunoscut ca El Chapo, relateaza Reuters.





Orasul cu peste 750.000 de locuitori din statul Sinaloa din nord-vestul Mexicului este terorizat de traficanti, care ataca politia si armata. Ei au incendiat mai multe vehicule si o benzinarie, iar haosul a continuat si in cursul noptii. Un grup mare de detinuti a evadat din inchisoarea locala; cel putin 20 au fost filmati fugind in grup pe strazi, in timp ce o femeie speriata striga "Le dau drumul! Nu mai putem iesi!".

Multi locuitori s-au refugiat in centre comerciale si supermarketuri. Familii cu copiii si-au abandonat automobilele si s-au trantit la pamant. Intr-o inregistrare video difuzata pe Twitter, se aude cum un baietel intreaba: "Tata, acum putem sa ne ridicam?", iar tatal ii raspunde cu voce nesigura: "Nu, stai jos acolo!". Deasupra cladirilor se vedeau ridicandu-se nori de fum.

Oamenii sunt sfatuiti sa nu iasa din casele lor

Cristobal Castaneda, seful securitatii statului Sinaloa, a declarat retelei Televisa ca potrivit informatiilor preliminare doi oameni au fost ucisi si 21 raniti. El le-a recomandat localnicilor sa nu iasa din locuinte. Politistii au fost atacati cand au incercat sa se apropie de baricade dupa care se adaposteau barbati inarmati, a afirmat oficialul. In imagini inregistrate de Reuters TV, se vad cel putin trei victime cazute pe strada, langa vehicule.

Ministrul securitatii, Alfonso Durazo, a declarat agentiei Reuters ca incidentele s-au declansat cand o patrula a Garzii Nationale - forta de politie militarizata - a fost atacata dintr-o locuinta din Culiacan, la circa 1200 de kilometri la nord-vest de capitala Ciudad de Mexico. Inauntru, politistii l-au gasit pe Ovidio Guzman, acuzat de trafic de droguri in Statele Unite. Patrula a fost insa coplesita rapid de luptatorii cartelului Sinaloa si a fost nevoita sa se retraga si sa il elibereze pe Guzman, pentru a evita pierderile de vieti omenesti.

Un material video pare sa arate ca presupusi membri ai unui cartel al drogurilor au interceptat o frecventa radio folosita de fortele de securitate si au amenintat cu represalii daca Guzman nu este eliberat.

Reactia la arestarea temporara a fiului lui El Chapo a fost de o amploare rar intalnita in razboiul drogurilor din Mexic, chiar si dupa ce fostul lider al cartelului Sinaloa a fost arestat si condamnat la inchisoare pe viata in SUA, apreciaza Reuters. Agentia considera ca situatia din Culiacan va spori presiunea asupra presedintelui Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador. Acesta si-a inceput mandatul in decembrie anul trecut, dupa mai mult de un deceniu de conflicte legate de traficul de droguri, cu promisiunea ca va readuce pacea in tara, insa numarul de omoruri pare ca se indreapta anul acesta spre un record.

14 politisti au fost ucisi in Mexic in ultima saptamana

Chiar saptamana aceasta, luni, 14 politisti au fost masacrati in vestul Mexicului, iar a doua zi, armata a ucis 14 suspecti, probabil membri ai bandelor de infractori.

El Chapo a condus cartelul Sinaloa cateva decenii. Se crede ca el are 12 copii, printre care Ovidio, in varsta de 28 de ani, traficant inca din adolescenta, potrivit unui act de acuzare emis in februarie de departamentul american al justitiei. Odata cu acesta, a mai fost pus sub acuzare, tot pentru distributia de cocaina, metamfetamina si marijuana in SUA, inca unul din fratii Guzman.

Un avocat al familiei a declarat retelei Milenio ca Ovidio Guzman este liber si si-a contactat rudele.