Zorica Rebernik si-a petrecut aproape toata viata in rosu si intentioneaza sa poarte aceasta culoare si in continuare... chiar si dupa ce moare, relateaza Reuters.



Dupa patru decenii in care s-a imbracat din cap pana in picioare numai in rosu, femeia in varsta de 67 de ani din Bosnia si Hertegovina a comandat pietrele funerare pentru ea si sotul ei, Zoran - cu care s-a casatorit purtand o rochie rosie - din granit rosu, importat din India.

Pensionara, fosta profesoara, traieste intr-o casa rosie unde mananca impreuna cu Zoran din farfurii rosii, beau din pahare rosii si dorm in lenjerie de pat rosie, scrie Agerpres.

Chiar si parul ei este vopsit in rosu.

''Cand am implinit 18 sau 19 ani am simtit o pornire subita, puternica, de a purta rosu'', a povestit Rebernik pentru Reuters.

''Nu trebuie sa existe niciun sigur punct de alta culoare pe decoratiunile din casa mea sau haine'', a adaugat bosnianca.

Ea poarta ochelari de soare in nuante stacojii sau vermillon care ii dau ''senzatie de forta si putere''.

Obsesia pe care Rebernik o are pentru aceasta culoare a transformat-o intr-o vedeta locala in localitatea Breze, situata in apropiere de Tuzla, in nordul statului Bosnia si Hertegovina.

''Toata lumea ma cunoaste. Imediat ce oamenii ma vad, imi ofera diverse lucruri rosii'', a povestit ea adaugand ca ar refuza orice obiect primit cadou care nu are culoarea rosu, indiferent cat de pretios ar fi.

Zorica Rebernik obisnuieste sa mearga si la inmormantari imbracata in rosu, evitand culoarea neagra, traditionala.

Singura problema este ca sotul ei nu observa cand Zorica poarta ceva nou. ''Nu-mi dau seama de diferenta. Totul este la fel'', a declarat Zoran.