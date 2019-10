Un scorpion viu, al carui venin este letal, a fost trimis recent unui baiat de 10 ani din Germania, in locul unui exemplar din aceeasi specie care ar fi trebuit sa fie decedat si conservat in acril, au anuntat miercuri reprezentantii unui centru pentru reptile aflat in apropiere de Munchen, informeaza DPA.



Scorpionul, apartinand speciei Androctonus australis, endemica din Africa de Nord si Asia de Sud, "sintetizeaza unul dintre cele mai puternice veninuri din lume", au precizat reprezentantii centrului. Pastrarea exemplarelor din aceasta specie ca animale de companie este interzisa in Germania. Scorpionii Androctonus australis fac mai multe victime omenesti, in fiecare an, in regiunile desertice in care traiesc. Baiatul german dorea sa isi extinda colectia de scorpioni conservati in acril si a fost ajutat de mama lui atunci cand a comandat un exemplar de pe internet. Insa, in timp de despacheta coletul ce a fost transportat la locuinta sa din apropiere de Munchen, a observat ca scorpionul era viu, scrie Agerpres. "Daca ar fi deschis cutia, ar fi existat un risc real ca baiatul sau mama lui sa fie intepati. Si, daca ar fi ramas netratati, un astfel de incident ar putea sa le provoace moartea", au explicat specialistii de la acelasi centru, care gazduieste scorpionul incepand de saptamana trecuta.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Scorpion, posta, a primit

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×