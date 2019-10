Un 'reality show' al televiziunii britanice Channel 4, din 2020, va cere unui numar de patru familii care consuma carne sa convietuiasca cu un animal dintr-un grajd timp de trei saptamani si sa aleaga apoi, daca il salveaza, sau prefera sa-si manance "animalul de companie", relateaza EFE.



'Meat the family' (numele formatului) propune acest ultimatum participantilor sai, dupa ce au fost de acord sa hraneasca si sa ingrijeasca animalul ca pe un membru al familiei. Printre animalele alese pentru a le deveni temporar "mascota" concurentilor care se hranesc de obicei cu carne se afla un miel, un porc, un pui si un vitel, scrie Agerpres.

Intr-un comunicat, canalul britanic a explicat ca cele trei programe, cu durata fiecare de cate o ora, se prezinta "realitatea calatoriei animalelor din grajduri pana in farfuriile noastre" si se ofera participantilor optiunea de a deveni vegetarieni.

Se arata de asemenea ca formatul examineaza "comportamentul animal si inteligenta sa, precum si practicile din grajduri necesare pentru a indeplini cerintele consumatorilor carnivori si impactul asupra mediului inconjurator al industriei de procesare a carnii".

Daniela Neumann, responsabila a casei de productii 'Spun Gold TV' - care a vandut formatul postului Channel 4 - noteaza in acest comunicat ca propunerea abordeaza "probleme de alimentatie etica foarte prezente" si reflectii dificile.

"De ce ni se pare acceptabil sa mancam carne de miel si nu am putea manca, in schimb, un caine. Am mai putea consuma carne, dupa ce am dat un nume si un chip animalului din farfurie?", se intreaba ea retoric.